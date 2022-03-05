Київ отримав додаткові системи Starlink

До Києва прибули пристрої глобальної супутникової системи Starlink. Їх використовуватимуть для забезпечення роботи критичної інфраструктури міста та оборони столиці.

Про те, що системи Starlink вже у Києві, у мережі повідомив міський голова столиці Віталій Кличко. Він також оприлюднив фото з ними.

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Київ отримав системи Starlink

Пристрої глобальної супутникової системи Starlink уже в Києві. Два надало Мінцифри. Про 10 ми з Володимиром (братом Віталія Кличка – 24 канал) домовилися з міжнародними партнерами та друзями,

– повідомив мер Києва.

Він додав, що працюватиме Statlink для допомоги в забезпеченні роботи критичної інфраструктури міста та оборони столиці.

До слова, першу партію обладнання від Ілона Маска для супутникового інтернету Starlink Україна отримала 1 березня.

Що таке Starlink Це система безпровідного супутникового зв'язку, яка забезпечує доступ до широкосмугового інтернет-підключення. Інтернет забезпечує сузір'я супутників на низькій навколоземній орбіті та наземні термінали, які виконують роль приймачів сигналу.

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