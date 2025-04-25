Столична громада передала на фронт допомогу – 2500 дронів, установки керування та РЕБ, – Кличко
Громада Києва передала бійцям двох бригад велику партію безпілотників, устаткування та десятки систем РЕБ.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує 24 Канал.
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Громада столиці продовжує допомагати військовим. Бійцям 25-ї бригади Нацгвардії України передав на фронт 500 цифрових зенітних FPV-дронів та 8 установок керування до них, які допоможуть військовим збивати повітряні цілі. А також на фронт вирушили кілька десятків систем РЕБ. 241 бригада Тероборони Києва отримала 2 000 мультироторних систем (FPV-дронів),
– повідомив Віталій Кличко.
Мер зазначив, що від початку року 25 бригаді НГУ з бюджету Києва виділено 30 мільйонів гривень, а 241 бригаді ТрО – 200 мільйонів гривень.
Столична громада передала на фронт допомогу / Фото з телеграма Віталія Кличка
Громада Києва і надалі допомагатиме захисникам, запевнив Віталій Кличко.
Раніше повідомлялося, що минулого року Київ виділив на підтримку військових найбільшу суму серед усіх регіонів – 10 мільярдів гривень. А цього року – вже понад 5,5 мільярда гривень.