Столична громада передала на фронт допомогу – 2500 дронів, установки керування та РЕБ, – Кличко

Громада Києва передала бійцям двох бригад велику партію безпілотників, устаткування та десятки систем РЕБ.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує 24 Канал.

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Громада столиці продовжує допомагати військовим. Бійцям 25-ї бригади Нацгвардії України передав на фронт 500 цифрових зенітних FPV-дронів та 8 установок керування до них, які допоможуть військовим збивати повітряні цілі. А також на фронт вирушили кілька десятків систем РЕБ. 241 бригада Тероборони Києва отримала 2 000 мультироторних систем (FPV-дронів),

– повідомив Віталій Кличко.

Мер зазначив, що від початку року 25 бригаді НГУ з бюджету Києва виділено 30 мільйонів гривень, а 241 бригаді ТрО – 200 мільйонів гривень.

Столична громада передала на фронт допомогу / Фото з телеграма Віталія Кличка

Громада Києва і надалі допомагатиме захисникам, запевнив Віталій Кличко.

Раніше повідомлялося, що минулого року Київ виділив на підтримку військових найбільшу суму серед усіх регіонів – 10 мільярдів гривень. А цього року – вже понад 5,5 мільярда гривень.