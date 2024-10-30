Київ під атакою "Шахедів": фіксують вибухи, падіння уламків та пожежі

Атака ударних дронів ворога на Київ розпочалася близько 3 ранку 30 жовтня. БпЛА заходили з різних сторін, створюючи загрозу мирному місту.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив перші наслідки повітряного нападу ворога. Вже відомо про падіння уламків та пожежі.

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Атака на Київ ворожих дронів уночі 30 жовтня: що відомо

Повітряну тривогу в Києві через загрозу застосування ворогом ударних безпілотників оголосили вночі 30 жовтня о 03:26. В Київській області тривога тривала вже кілька годин, ОВА писала про роботу ПВО.

Ближче до 4 ранку в КМВА написали, що є пряма загроза БпЛА для столиці та триває бойова робота сил і засобів ППО. Тож жителям Києва слід уважно поставитися до безпеки.

А о 04:01 міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про вибух у Соломʼянському районі столиці. Він додав, що всі служби прямують на місце. Також у тому ж районі сталася пожежа внаслідок падіння уламків дрона.

У Соломʼянському районі пожежа в одній із квартир у житловому будинку. Одній постраждалій медики надали допомогу на місці,

– згодом додав мер.

Також відомо, що за ще однією адресою в Соломʼянському районі через атаку БпЛА зафіксовано займання в багатоповерховій адміністративній будівлі.

Віталій Кличко уточнив, що у житловому будинку було кілька звернень до медиків – усім надали допомогу на місці. Загалом наразі відомо про 5 постраждалих.

Станом на 4 ранку, за інформацією Повітряних сил, ворожі БпЛА фіксують у передмісті Києва, біля Хмельницького, в районі Кременчука та на Харківщині.