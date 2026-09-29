Київ під ударом балістичних ракет: вибухи у столиці

Росія вдарила балістичними ракетами по Києву вночі 29 вересня. Серія вибухів прогриміла у місті.

Також столиці та Київській області продовжують загрожувати реактивні БпЛА, як пишуть Повітряні сили. 24 Канал пише, яка інформація є на цей момент.

Що відомо про ракетний удар по Києву вночі 29 вересня?

Повітряну тривогу в Києві оголосили 29 вересня вночі о 01:15 через загрозу балістичного обстрілу. Як писали Повітряні сили, загроза йшли з напрямку Курська. Моніторингові спільноти нарахували близько 6 запущених ракет на 10 хвилин.

Місцеві жителі чули низку гучних вибухів. Реактивні дрони російської армії також загрожували Києву й Київській області, як і впродовж кількох попередніх діб. Після удару балістичних ракет російська армія продовжила повітряний терор іншими засобами.

Про наслідки цього ракетного обстрілу Києва на момент публікації влада ще інформації не надала.

Зауважте, оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати в телеграмі 24 Каналу.

Додамо, що Росія одночасно атакувала дронами Одесу. Там так само чули вибухи.