Київ підтвердив домовленість про заборону на удари по енергетиці
- Україна та США домовилися в Ер-Ріяді про заборону ударів по енергетичній інфраструктурі України та Росії.
- Міністр оборони України зазначив, що для ефективного впровадження домовленостей потрібні додаткові технічні консультації.
- Зустріч в Ер-Ріяді продовжила попередні успішні переговори у Джидді, акцентуючи на прагненні України до справедливого миру.
Україна та США провели двосторонні переговори в Ер-Ріяді. За їх результатами було досягнуто домовленості про заборону на удари по енергетиці.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на міністра оборони України Рустема Умєрова.
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Що відомо про заборону на удари по енергетиці
Умєров розповів, що в Ер-Ріяді відбулися двосторонні технічні консультації між Україною та Сполученими Штатами Америки, під час яких досягнуто важливої домовленості – повна заборона ударів по енергетичній інфраструктурі як України, так і Росії.
Всі сторони домовились впровадити домовленості Президентів щодо повної заборони ударів по енергетичній інфраструктурі України та Росії,
– зазначив Умєров.
Міністр оборони України зазначив, що зустріч у Ріяді стала логічним продовженням попередніх успішних переговорів у Джидді.
"Ніхто більше за українців не прагне справедливого миру, наша позиція залишається чесною, прозорою та послідовною", – наголосив він.
Водночас Умєров зазначив, що для ефективного впровадження домовленостей, потрібно провести якнайшвидше додаткові технічні консультації для узгодження всіх деталей та технічних аспектів реалізації, моніторингу та контролю домовленостей.