Київ підтвердив домовленість про заборону на удари по енергетиці

Україна та США провели двосторонні переговори в Ер-Ріяді. За їх результатами було досягнуто домовленості про заборону на удари по енергетиці.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на міністра оборони України Рустема Умєрова.

Дивіться також Новий раунд мирних переговорів у Саудівській Аравії: все, що відомо на цей момент

Що відомо про заборону на удари по енергетиці

Умєров розповів, що в Ер-Ріяді відбулися двосторонні технічні консультації між Україною та Сполученими Штатами Америки, під час яких досягнуто важливої домовленості – повна заборона ударів по енергетичній інфраструктурі як України, так і Росії.

Всі сторони домовились впровадити домовленості Президентів щодо повної заборони ударів по енергетичній інфраструктурі України та Росії,

– зазначив Умєров.

Міністр оборони України зазначив, що зустріч у Ріяді стала логічним продовженням попередніх успішних переговорів у Джидді.

"Ніхто більше за українців не прагне справедливого миру, наша позиція залишається чесною, прозорою та послідовною", – наголосив він.

Водночас Умєров зазначив, що для ефективного впровадження домовленостей, потрібно провести якнайшвидше додаткові технічні консультації для узгодження всіх деталей та технічних аспектів реалізації, моніторингу та контролю домовленостей.