Про це Віталій Кличко повідомив на початку позачергового засідання Київради.

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Сьогодні Київрада має ухвалити рішення, необхідні для оперативного втілення заходів Плану стійкості, які впроваджує столиця. Зокрема, йдеться про внесення змін до бюджету Києва. 1,25 мільярда гривень, які місто в травні цього року передбачило передати з місцевого до державного бюджету, ми повертаємо в бюджет столиці. І будемо спрямовувати на роботи, які здійснює "Київтеплоенерго", на роботи з побудови резервної системи теплопостачання, інші критично важливі заходи для стійкості Києва,

– повідомив Віталій Кличко.

Київ самостійно фінансуватиме створення резервної системи теплопостачання / Фото з телеграма Віталія Кличка

За словами мера, кошти були передані державі відповідно до домовленостей про її участь у реалізації Плану стійкості Києва. Водночас, як зазначив Кличко, відповідальні державні органи не змогли забезпечити їхнього освоєння.

"Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України через свої бюрократичні перепони не може освоїти ці кошти. А значить – створення резервної системи теплопостачання столиці доведеться здійснювати самотужки. На жаль, втративши час", – наголосив він.

Під час засідання депутати Київради підтримали зміни до міського бюджету, які, зокрема, передбачають повернення 1,25 мільярда гривень із державного бюджету до бюджету столиці. Раніше повідомлялося, що мер Києва Віталій Кличко ініціював проведення позачергового засідання Київради для невідкладного розгляду питань, пов'язаних із реалізацією Плану енергостійкості міста.