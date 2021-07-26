У Київ повернеться спека й дощі: прогноз погоди на тиждень

У Києві цього тижня очікується спекотна погода – температура повітря триматиметься вище 30 градусів тепла. У середу й четвер будуть дощі, але вони не принесуть прохолоди.

У понеділок, 26 липня, буде від 27 до 29 градусів тепла. Південно-східний вітер сягатиме швидкості 5-10 метрів на секунду. У вівторок, 27 липня, стовпчики термометрів піднімуться вже до +31 градуса.

До теми Прогноз погоди на 26 липня: буде спека, подекуди прогнозують дощі

Якою буде погода

Така спекотна погода залишатиметься у Києві принаймні до кінця тижня. Але з наступного тижня очікується зниження температури до +27 градусів.

Погода у Києві на тиждень / Скриншот сайту Укргідрометцентру

Злива та вітер вже наробили лиха

Нагадаємо, минулого понеділка злива та шквальний вітер наробили багато лиха у Києві. За 30 хвилин випала тижнева норма опадів. Вода затопила станції метро та вулиці, а буревій повалив 180 дерев, а понад 200 — пошкодив.