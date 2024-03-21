Найвищий військовий керівник НАТО приїхав до Києва вперше з початку повномасштабної війни

Голова Військового комітету НАТО Роб Бауер приїхав з візитом до Києва. Це – найвищий військовий посадовець Альянсу і він планує зустрітися з вищим військовим керівництвом України.

Роб Бауер вже виступив на Київському безпековому форумі. Він також зазначив, що Україна повинна стати членом Альянсу. Про це повідомляють "Європейська правда" та АрміяInform.

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Що відомо про візит Бауера до Києва

Передусім Бауер подякував за можливість особисто відвідати Україну та зустрітися з українським політичним і військовим керівництвом. Він зазначив, що його візит – перша військова делегація НАТО від початку повномасштабного вторгнення.

Мій візит – перша військова делегація НАТО, яка відвідала Україну після широкомасштабного вторгнення – є свідченням того, що НАТО та Україна ближчі, ніж будь-коли,

– сказав він.

Голова Військового комітету НАТО додав, що цей візит дозволяє йому висловити "глибоку повагу" до мужності та сили українців, які вони продемонстрували як на полі бою та поза ним.

З кожним днем ми стаємо ближчими, більш сумісними. Разом ми робимо все для того, щоб Україна стала членом нашого Альянсу. Прапор Швеції не буде єдиним синьо-жовтим прапором у штаб-квартирі НАТО,

– заявив Бауер.

Адмірал відзначив успіхи ЗСУ

Адмірал зазначив, що зіткнувшись з поєднанням окопної війни та постійних артилерійських обстрілів часів Першої світової війни з безпілотниками та штучним інтелектом 21-го століття, українські Сили оборони швидко адаптувались і дали відсіч.

Ви є першопрохідцями в інноваціях, використовуючи поєднання радянської техніки з сучасними західними зразками озброєння,

– сказав він.

Він наголосив, що попри всі втрати, Україна досягла значних успіхів на полі бою. Також він зауважив, що було б серйозною історичною помилкою та небезпекою для всіх дозволити Путіну перемогти.

Бауер наголосив, що з допомогою країн НАТО та інших партнерів України може перемогти російського агресора.

Я кажу це від щирого серця: Ви не самі (Роб Бауер сказав це української мовою — ред.). НАТО разом вами. Демократія переможе автократію. Свобода переможе гноблення. Світло переможе темряву. Слава Україні,

– сказав голова Військового комітету НАТО.

Раніше стало відомо, що Міністерство оборони України розпочало Стратегічний огляд оборонних закупівель Україна-НАТО. Це для того, щоб допомогти Україні реформувати систему оборонних закупівель та впровадити практики і стандарти Альянсу.