Київ продовжує тримати оборону, ситуація контрольована, – Кличко

Ситуація у Києві контрольована, оборона триває. Також міська влада створює гуманітарний штаб для допомоги мешканцям міста.

Про це лідер "УДАРу" та мер столиці Віталій Кличко заявив під час термінового брифінгу 27 лютого. Відео він виклав на офіційній сторінці у фейсбуці.

"Київ продовжує тримати оборону"

"Російських військ у столиці немає. Але наші військові, правоохоронці та тероборона продовжують виявляти й знешкоджувати диверсантів. Вночі були зіткнення і перестрілки. Знищили кілька великих диверсійних груп", – повідомив Кличко.

Він нагадав, що для безпеки киянам не слід виходити на вулиці без потреби, лише слідувати в укриття.

Росія обстрілює житлові квартали в столиці України. Росія вбиває українців у всій Украіні! У Києві, від початку атаки, з 24 лютого, загинули або померли 9 мирних жителів, серед них одна дитина. 4 невідомих особи та 18 військових і бійців тероборони. Поранені 106 людей Із них 47 цивільних. Зокрема троє дітей. В тому числі 17-річний курсант,

– сказав лідер "УДАРу".

У столиці створюють гуманітарний штаб для допомоги киянам

"У цілому ситуація в місті зараз контрольована. Всі об’єкти критичної інфраструктури працюють. Громадський транспорт не їздить. Метро – теж. Підземні станції метро працюють як укриття для людей. Київ створює гуманітарний штаб для допомоги киянам, які її потребують", – наголосив Кличко.

Зараз ми опрацьовуємо логістику. І найближчим часом оприлюднимо контакти для збору допомоги й волонтерів. А також – інформацію про те, куди звертатися тим, кому потрібна допомога,

– пояснив він.

Кличко подякував усім, хто докладає зусиль для перемоги над ворогом

"Військові, поліція і нацгвардія, тероборона і добробати захищають місто", – наголосив Кличко.

Я вдячний всім киянам, бізнесу, які хочуть або вже зголосилися допомогти чим можуть в цій ситуації, аби Київ вистояв. Разом ми вистоїмо! Розуміємо: перемога буде, але буде тільки в боротьбі! Буде перемога тому, що з нами армія, з нами тероборона, з нами справедливість! З нами Україна! Слава Україні! І слава кожному, хто небайдужий, хто захищає Батьківщину,

– зазначив мер Києва.

Також він повідомив, що лікарні столиці працюють в режимі військового часу і приймають як тих, хто сам звертається за екстренною допомогою, так і тих, кого привозять швидкі.

На сьогодні центри переливання крові забезпечені компонентами крові

Щодо потреби у донорській крові. Центри переливання крові забезпечені. Але є "найбільша потреба – в донорах з негативним резусом".

Прошу всіх, хто може, долучитися і стати донором. Після закінчення комендантської години кров для поранених можна здати в центрах на вулиці Петра Запорожця, 26 та вулиці Максима Берлінського, 12,

– сказав лідер "УДАРу".