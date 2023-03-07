Київ прощався з Героями-льотчиками, які загинули, виконуючи бойове завдання, – Кличко

У Києві відбулося прощання з двома льотчиками, киянами, які загинули на Донбасі, під час виконання бойового завдання.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. Він також розповів про Героїв.

Читайте також Кличко зустрівся з керівництвом правлячої партії Німеччини та обговорив посилення допомоги

Сьогодні в столиці попрощалися з двома Героями-льотчиками. Двома киянами, які загинули за Україну – 22-річним Ігорем Соломенніковим та 55-річним Віктором Волинцем. Наші захисники виконали не один бойовий виліт в складі одного екіпажу. 22-річний Ігор був штурманом. 55-річний Віктор – льотчиком. Вони загинули на Донбасі під час виконання бойового завдання. Екіпаж був уражений винищувачем ворога,

– повідомив Віталій Кличко.



Київ прощався з Героями-льотчиками, які загинули, виконуючи бойове завдання / Фото телеграм Віталія Кличка

Він також розповів, що Віктор Волинець родом з Житомирщини. Випускник Чернігівського вищого військового авіаційного училища льотчиків. До повномасштабного вторгнення працював пілотом цивільних авіакомпаній. Із жовтня 2022 року служив у складі 7-ї бригади тактичної авіації імені Петра Франка. Ігор Соломенніков родом із Севастополя. Закінчив Харківський Національний університет Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба і теж проходив службу в 7-й бригаді тактичної авіації.

Київ прощався з Героями-льотчиками, які загинули, виконуючи бойове завдання / Фото телеграм Віталія Кличка

"Вічна пам’ять і слава Героям! І наша шана та вдячність воїнам, які боронять сьогодні Україну!" – наголосив Віталій Кличко.