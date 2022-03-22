Київ пройшов багато трагедій і заслуговує на мир, але перебуває на межі виживання, – Зеленський

Київ за свою історію перейшов через жорстокі війни й після усіх втрат і трагедій заслуговує на мир. Однак зараз українська столиця перебуває на межі виживання.

Про це заявив Володимир Зеленський під час виступу перед парламентом Італії, повідомляє 24 канал.

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"З Києва почався відлік великої культури, великого народу, а зараз ми на межі виживання", – наголосив президент.

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Як розповів Зеленський, на жаль, щогодини у Києві лунає повітряна тривога, а щоденно – падають бомби та б'ють ракети.

Під Кивом у сусідніх містах перебувають кілька угруповань російських військ, які вбивають, катують, ґвалтують людей, а також руйнують і грабують їхнє майно.

Окупанти на вантажівках вивозять наше надбання, наше майно до себе додому. Так робили востаннє у Європі хіба що нацисти, коли окуповували інші країни,

– наголосив глава держави.

Звертаючись до парламенту Італії, Зеленський закликав зробити усе можливе, аби забезпечити мир. Він наголосив, що цю війну Путін готував десятки років, заробляючи гроші на експорті нафти й газу, які потім направляв на підготовку до агресії.

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