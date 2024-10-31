На Київ "Шахеди" заходили з різних напрямків: у КМВА розповіли про нічну атаку

Російські війська в ніч на 31 жовтня вкотре запускали "Шахеди". Під прицілом ворога знову опинився Київ.

Сили протиповітряної оборони знищили усі дрони, які намагалися атакувати столицю. У КМВА розповіли подробиці атаки ворога.

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Атака ворога на Київ

Російські війська знову застосували БпЛА для атаки на столицю. У КМВА повідомили, що на Київ безпілотники заходили хвилями та з різних напрямків.

Зазначається, що повітряна тривога у столиці протягом ночі оголошувалася два рази та сумарно тривала дві з половиною години.

Силами та засобами ППО, РЕБ всі російські дрони, які загрожували Києву, були знешкоджені,

– ідеться в повідомленні.

Відомо, що внаслідок цієї атаки в Подільському районі міста зафіксовано падіння уламків, виникла пожежа на відкритій місцевості, яку оперативно ліквідували. Також пошкоджено вікна у двох двоповерхових житлових будинках та одній адміністративній будівлі.

У КМВА додали, що попередньо, є інформація щодо пошкодження високовольтної лінії електропередач. Зазначається, що інформація щодо постраждалих не надходила.

Там також вказали, що це вже 20 повітряна атака на Київ за жовтень. За 31 день лише одного дня в столиці не оголошували тривогу. А так, зазвичай, жителі міста чули сирени в середньому двічі на день.

"Це свідчить про постійний, систематичний терор мирного цивільного населення України", – додали в КМВА.