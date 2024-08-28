Мають виконувати свої зобов'язання: чому Київ терміново скликає засідання Ради Україна – НАТО

Рада Україна – НАТО збереться сьогодні, 28 серпня, українська сторона буде присутня дистанційно. Захід досі боїться надавати нашій країні достатньої кількості ППО та зброї через небажання ескалації.

Про це 24 Каналу розповів голова громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк, зауваживши, що партнери повинні виконувати свої зобов'язання. Росія продовжує масовано атакувати Україну, а на лінії фронту ситуація залишається складною.

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Чому Київ терміново скликає засідання Ради Україна – НАТО

За словами голови громадської організації, не всіх обіцянок партнери України дотримуються вчасно щодо надання необхідної допомоги. Крім цього, 26 серпня Росія масовано атакувала нашу країну, випустивши понад 200 цілей по інфраструктурі. Хоч і більшість російських засобів ураження українська ППО знищила, частина з них досягла мети.

Україна терміново скликає засідання Ради Україна – НАТО на рівні послів. Українська сторона буде спілкуватись дистанційно від особи Міністра оборони Рустема Умєрова.

Україна буде просити НАТО, наших союзників виконувати взяті на себе зобов'язання – надати Україні достатньої кількості засобів ППО, особливо перед зимою, адже Росія продовжує обстрілювати українські енергогенеруючі потужності та трансформаторні підстанції, конвенційної зброї через запеклі бої біля Покровська, Торецька, Часового Яру, Вовчанську та на Курщині. Нам потрібно все – від снарядів, патронів та боєприпасів до винищувачів F-16,

– підкреслив Романюк.

Крім цього, важливо, аби наші партнери допомогли збивати російські цілі над Україною, для прикладу іранські дрони. Голова громадської організації наголосив, що "відмазка" НАТО, що вони не хочуть загострення, не приймається.

Це небажання так званої ескалації призводить 2 з половиною роки до того, що Захід потім визнає свої помилки, що вони неправильно оцінили загрозу та реагували. Політика Джейка Саллівана та Джо Байдена, який його слухає, повинна припинитись,

– зазначив Романюк.