Київ сколихнули вибухи: у столиці працювала ППО

Росія у середу, 16 вересня, атакувала Київ БпЛА. У місті пролунали вибухи.

У столиці працює ППО. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

Що відомо про атаку на Київ?

О 19:59 у Києві пролунала повітряна тривога. Повітряні сили повідомили, що на місто летів реактивний БпЛА.

Близько 20:04 у Києві пролунали вибухи. КМВА закликала жителів міста не покидати укриттів до відбою загрози.

О 20:14 повітряна тривога закінчилась.

Мер Києва Віталій Кличко написав, що у Голосіївському районі влучання БпЛА в нежитлову будівлю. Екстрені служби прямують на місце.

Де зараз загроза: дивіться карту

Також вранці 16 вересня внаслідок російської атаки БпЛА у Києві був повністю знищений склад Фундації Олени Зеленської. Там зберігали гуманітарну допомогу, яку Фундація закуповувала та отримувала від партнерів.

Гуманітарку планували передати дітям, родинам, лікарням та іншим закладам у різних регіонах України. Внаслідок пожежі знищені генератори, побутова техніка, ноутбуки, планшети, електронні книги, медичне обладнання та інші речі.