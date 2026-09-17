Київ сколихнули вибухи: уламки впали на територію навчального закладу в одному з районів

Російський терор не припиняється. Посеред дня 17 вересня дрони летіли на низку українських міст. Вибухи прогриміли у Києві.

Про це повідомляє 24 Канал.

Що відомо про атаку на Київ?

Насамперед зауважимо, що в столиці близько 16:30 вкотре з початку доби оголосили тривогу.

Йшлося про жовтий рівень небезпеки – на місто летіли ворожі безпілотники. Зокрема, Повітряні сили писали про реактивні БпЛА курсом на Бровари та Київ зі сходу, а також групу дронів курсом на Васильків і Фастів з півдня.

Від вибухів кияни здригнулися близько 16:39.

Зазначимо, що за попередньою інформацією, у Святошинському районі уламки впали на території навчального закладу.

Обійшлося без пошкоджень і постраждалих.

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Де ще фіксували наслідки атак?

Росія 17 вересня вдарила по цивільному судну в Чорному морі, яке прямувало до одного з українських портів. Ворожий БпЛА влучив у судно під прапором Танзанії, унаслідок чого загинув капітан.

Напередодні атака країни-агресорки на Одесу забрала життя однієї людини. Крім того, внаслідок удару спалахнули гаражі, а також були пошкоджені автомобілі та приватні будинки.