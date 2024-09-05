Київ скували кілометрові затори, а у метро – величезні черги після 9-годинної тривоги

5 вересня 2024, 10:05
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Автор: Анастасія Кушпіт

Після тривалої повітряної тривоги у Києві величезні затори, а метро переповнене. Також з'явилися довгі черги до самих станцій.

У Києві ускладнилася ситуація з транспортом після рекордної повітряної тривоги, яка тривала 9 годин.

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Яка ситуація зараз у Києві

Місцеві телеграм-канали повідомляють, що біля Дніпровської набережної утворилися кілометрові затори. Вони також публікують відповідні відео.

Затори у Києві: дивіться відео

Є проблеми й з громадським транспортом.