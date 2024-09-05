Київ скували кілометрові затори, а у метро – величезні черги після 9-годинної тривоги
5 вересня 2024, 10:05Читать новость на русском
Після тривалої повітряної тривоги у Києві величезні затори, а метро переповнене. Також з'явилися довгі черги до самих станцій.
У Києві ускладнилася ситуація з транспортом після рекордної повітряної тривоги, яка тривала 9 годин.
Дивіться також У КМВА назвали особливість нічної атаки "Шахедами" і відповіли, чи є руйнування
Яка ситуація зараз у Києві
Місцеві телеграм-канали повідомляють, що біля Дніпровської набережної утворилися кілометрові затори. Вони також публікують відповідні відео.
Затори у Києві: дивіться відео
Є проблеми й з громадським транспортом.