Київ почесно визнали найкращим містом світу 2023 року

Київ став почесно найкращим містом світу 2023 року. Столицю назвали маяком мужності та стійкості.

Відповідний рейтинг опублікувала агенція Resonance. Нагадаємо, що раніше експерти назвали найдорожчі міста для життя.

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Київ почесно визнали найкращим містом світу

Так, експерти оприлюднили рейтинг "Топ 100 найкращих міст світу 2023 року для життя, роботи, інвестицій та подорожей". Перше місце посів Лондон, а після нього до списку потрапили Париж, Нью-Йорк та інші.

Стосовно Києва експерти заявили, що столиця України – маяк мужності та стійкості проти російського агресора.

Київ є великим діловим центром України. Житловий фонд міста представлений багатоквартирними будинками та сучасними житловими комплексами. Транспортна інфраструктура — це розвинена система метро та автобуси, тролейбуси і трамваї. Місто багате на визначні місця та пам’ятки,

– написали про столицю.

Символом Києва назвали Києво-Печерську лавру. А головний здобуток столиці – це дух, який не змогли зламати російські окупанти.

"Мужній український народ перетворив російський план "Київ за три дні" на довготривалу та зовсім не переможну війну для Росії", – зазначили експерти.

Постпред України Сергій Кислиця відреагував на це:

Київ визнано найкращим містом світу 2023 року. Я так зворушений. Далі йде Лондон (люблю це місто та сповнений заздрості), Париж та Нью-Йорк,

– написав він.

Київ посів друге місце у рейтингу міст з найбруднішим повітрям

Влітку 2022 року Київ став другим містом у світі з найбруднішим повітрям. Вище у рейтингу лише столиця Чилі Сантьяго.

Поганий рівень забруднення повітря фахівці характеризували як "нездоровий." Найбрудніше повітря спостерігали на Оболоні та Лівому березі.

Зазначимо, що у рейтингу найбруднішого повітря Київ обійшов навіть індійські міста.