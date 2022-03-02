Київ стоїть і стоятиме, ми будемо битися, – Кличко закликав містян не втрачати витримку

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до містян. Цього разу він закликав не вірити дезінформації та пам'ятати про те, що столиця України стоїть і стоятиме.

У відеозверненні мер Києві наголосив на тому, що ворог продовжує стягувати свою техніку до столиці. Але це не означає, що містяни не битимуться за своє рідне місто.

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Кличко наголосив, що усі битимуться за Київ

Очільник міста наголосив про те, що ворожа техніка підтягується до Києва. Так, уночі обстрілювали Білу Церкву й Ірпінь, тривають бої у Гостомелі, Бучі, Ірпені. І все це означає: що кияни повинні готуватися та боронити своє місто.

Київ стоїть і стоятиме. І ми будемо битися,

– підкреслив Кличко.

Він також підкреслив, що киянам потрібно не втрачати витримку, а також не вірити дезінформацію, адже ворог розповсюджує багато брехні. Мер міста наголосив, що зараз особливо важливо довіряти лише офіційним ресурсам.

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