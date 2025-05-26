Укр Рус
24 Канал Головні новини Київ третю ніч поспіль під ударом: де впали уламки БпЛА, які наслідки
26 травня, 08:42
1

Київ третю ніч поспіль під ударом: де впали уламки БпЛА, які наслідки

Софія Рожик

Київ третю ніч поспіль перебував під російськими обстрілами. Росія атакувала столицю ударними дронами.

У ніч на 26 травня тривога у місті тривала 6 годин. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

Дивіться також Україна перебувала під атакою ворожих дронів та крилатих ракет: тривога лунала в усіх областях 

Атака не минула без наслідків.

Так, відомо, що унаслідок обстрілу є пошкодження в Дніпровському районі Києва. 

В одному з житлових будинків вибито вікна. Також, зафіксовано падіння уламків на території гаражного кооперативу та закладу відпочинку,
– розповів Ткаченко.

На щастя, постраждалих немає.

 