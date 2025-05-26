Київ третю ніч поспіль під ударом: де впали уламки БпЛА, які наслідки

Київ третю ніч поспіль перебував під російськими обстрілами. Росія атакувала столицю ударними дронами.

У ніч на 26 травня тривога у місті тривала 6 годин. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

Дивіться також Україна перебувала під атакою ворожих дронів та крилатих ракет: тривога лунала в усіх областях

Атака не минула без наслідків.

Так, відомо, що унаслідок обстрілу є пошкодження в Дніпровському районі Києва.

В одному з житлових будинків вибито вікна. Також, зафіксовано падіння уламків на території гаражного кооперативу та закладу відпочинку,

– розповів Ткаченко.

На щастя, постраждалих немає.