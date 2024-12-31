Київ вдруге за кілька годин під ударом: на столицю знову летіли ракети

Зранку у вівторок, 31 грудня, російські війська завдали ракетного удару по Україні. Вибухи пролунали зокрема у Києві.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на КМВА. Наголошуємо, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та перебувати в укриттях цивільного захисту.

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Російські війська атакували Київ

Повітряну тривогу у Києві оголосили о 07:17 – тоді в КМВА повідомили про ракетну небезпеку. Згодом в Повітряних силах ЗСУ написали про рух ракет у бік Київщини.

Швидкісна ціль на Сумщині, курс південно-західний! Київщина - тривогу не ігноруємо!

– йдеться в повідомленні.

Також ПС повідомляли про ракети в напрямку Василькова.

За словами кореспондентів 24 Каналу, вибухи у Києві пролунали близько 08:02. Атаку на столицю прокоментував також начальник КМВА Сергій Попко.

Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!

– написав він.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку щодо різних областей України читайте в нашому телеграмі.

Згодом в КМВА повідомили, що внаслідок ракетного удару по Києву попередньо зафіксовано падіння уламків у Дарницькому районі столиці. За інформацією, яка наразі перевіряється, уламки впали на покрівлю приватної будівлі. У КМВА також зазначили, що пожежа та руйнування відсутні, а інформації щодо потерпілих не надходило. Водночас в адміністрації наголосили, що повітряна тривога триває та закликали залишатися в укриттях.

Ракетний удар по Україні в передсвятковий день 31 грудня прокоментував також глава Офісу Президента Андрій Єрмак.

Типові російські терористи,

– лаконічно висловився він.

Моніторингові канали повідомили, що попередньо російські війська завдали ударів по Україні надзвуковими ракетами Х-22 з території Тульської/Липецької областей, балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23, та крилатими ракетами (тип наразі уточнюється, ймовірно, йдеться про Х-69/Р-500).

Варто зазначити, що частина ракет вдарили по Сумщині, а частина – продовжили рух у напрямку Києва.

До слова, зранку 31 грудня вибухи також пролунали в Сумській області. Зазначається, що Шосткинська громада перебувала під масованим ударом ракет Х-22.