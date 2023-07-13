Розбитий фасад будинку і розтрощені квартири: моторошні наслідки атаки "Шахедів" на Київ

Російські військові вночі 13 липня здійснили черговий теракт, атакувавши Київ "Шахедами". Унаслідок атаки росіян пошкоджень зазнав багатоповерховий будинок у Дарницькому районі столиці.

За попередньо інформацією від ДСНС, падіння уламків зафіксовано у 4 районах столиці. За однією адресою рятувальники ліквідовували пожежу на балконі 5 поверху 16-поверхового житлового будинку.

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Жертвою атаки на Київ стала одна людина

Унаслідок пошкоджень після атаки росіян було травмовано двох людей. Крім того, за цією ж адресою було врятовано та виведено на безпечну відстань одну людину.

Рятувальники ліквідували наслідки після атаки "Шахедів" у Києві / Фото ДСНС

За іншою адресою у 25-поверховому житловому будинку на рівні 25 поверху сталося пошкодження фасаду будівлі. Унаслідок цього постраждали дві людини, яких з осколковими пораненнями було госпіталізовано до медичного закладу.

Ще за однією адресою сталося загоряння в 1-поверховій недіючій будівлі. Крім того, рятувальники ліквідовували загоряння уламків на зеленій зоні прибудинкової території.

Наслідки влучання уламків "Шахеда" в будинок в Дарницькому районі / Фото Ян Доброносов і "Київ24"

У КМВА повідомили, що випадки падіння уламків зафіксували в Дарницькому, Солом'янському, Шевченківському, Оболонському та Подільському районах столиці.

У Дарницькому районі відомо про двох травмованих: дівчина 19 років та чоловік 23 років (осколкові поранення), вони госпіталізовані до лікарні. В Шевченківському районі під час ліквідації наслідків врятовано одну людину.

Наслідки після падіння уламків "Шахеда" в Києві: дивіть відео (Джерело відео: Ян Доброносов)

Столичний мер Віталій Кличко повідомив, що Подільському районі під час гасіння загоряння в багатоквартирному житловому будинку виявили тіло загиблого.

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