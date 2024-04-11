Київрада на сьогоднішньому засіданні голосуватиме за збільшення допомоги захисникам з бюджету столиці ще більш ніж на 1,5 мільярда гривень. Таким чином, цього року столиця виділила вже 6,5 мільярдів гривень силам безпеки та оборони.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на початку засідання Київради. Детальніше – у матеріалі.

До теми Київ був і залишається метою для Путіна, – Кличко в інтерв'ю німецькому виданню Bild

Сьогодні Київрада має виділити ще понад 1,5 мільярда гривень на допомогу нашим військовим. Із них 995 мільйони за програмою "Захисник Києва", 30 мільйонів – субвенція Міністерству оборони України, майже 80 мільйонів – на облаштування фортифікаційних споруд і майже 460 мільйонів – на соціальні виплати для захисників та захисниць за міською цільовою програмою "Турбота",

– повідомив Віталій Кличко.

Він нагадав, що на одному з минулих засідань фінансування потреб сил безпеки та оборони вже було збільшено до понад 5 мільярдів гривень.

Тепер збільшуємо ще. Тобто сумарно Київ виділив понад 6,5 мільярдів за період цього року. І ми, як я і говорив, продовжуємо шукати можливості, аби й надалі збільшувати фінансування потреб військових та ветеранів,

– наголосив Кличко.

Раніше повідомлялося, що минулого року Київ виділив на потреби ЗСУ майже 9 мільярдів гривень. Це майже стільки ж, скільки усі інші обласні центри разом.