Де у Києві не буде світла: перелік адрес та графік на 27 жовтня

27 жовтня у Києві почались стабілізаційні відключення світла. Вони триватимуть не більше 4 годин.

Відключення електроенергії триватимуть протягом тижня. У ДТЕК Київські електромережі опублікували графік адрес.

Зверніть увагу Аварійні відключення світла на Закарпатті: опублікували черги графіків

Де у Києві не буде світла

Так, у столиці відключення світла почалися з 5:38. Повний спрощений графік адрес, де не буде електроенергії, можна подивитись за посиланням.

Усі споживачі електроенергії Києва розділені на 3 групи. Кожна буде відключатися у визначений проміжок часу. Вам не треба шукати адресу в списку, достатньо просто ввести її в рядок пошуку, і побачити час потенційного відключення електроенергії протягом дня та тижня.

Відключення світла тривають не більше 4 годин. Однак, в окремих випадках через масштабність пошкоджень енергосистеми електропостачання може бути відсутнім більш тривалий час. Тож слідкуйте за оновленнями.

Можлива невелика похибка у часі в межах 30 – 40 хвилин для перепідключення електропостачання між групами.

Крім того, трапляються аварії на розподільчих мережах з різних причин (перенавантаження, пошкодження сторонніми особами тощо), через які ви можете бути без світла. Якщо у вас після відключення за графіком не з’явилось світло – повідомляйте про це через канали комунікації: Viber та Telegram бот, через сторінки в соцмережах Facebook.

Нагадаємо, що в "Укренерго" пообіцяли розробити справедливі графіки примусового обмеження споживання зручнішими для споживачів.

Як повідомляв голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький, наразі в енергосистемі все ще спостерігається дефіцит потужності. Саме тому "Укренерго" вимушено вводить графіки аварійних відключень споживачів.

Нагадаємо, що найбільше електрику 21 жовтня економили у Києві та області, а 24 жовтня – на Хмельниччині та на Волині. Зауважимо, що контрольоване споживання електроенергії – це як донат для ЗСУ, що теж наближає Україну до перемоги.

До речі, журналісти 24 каналу з'ясовували, чи може світло зникнути на кілька днів чи навіть місяців. Наразі відомо, що внаслідок ракетних обстрілів пошкоджено близько 40% енергосистеми.

Варте уваги – Стало відомо, у яких областях вимикатимуть світло: дивіться відео