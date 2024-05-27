Київ відправить Харкову допомогу: генератори, автобуси, апарати ШВЛ, – Кличко

Мер Києва Віталій Кличко запропонував Харкову допомогу від столичної громади. Він також від імені усіх киян висловив підтримку незламним мешканцям Харкова.

Про це мер Києва повідомив у своєму телеграм-каналі.

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"Київ готовий відправити в Харків допомогу – 30 апаратів ШВЛ, 50 генераторів, 10 пасажирських автобусів. Кияни висловлюють свою підтримку незламним мешканцям Харкова, який постійно зазнає нищівних ударів російських варварів. Сьогодні в Харкові день жалоби за загиблими внаслідок бомбового удару ворога по гіпермаркету "Епіцентр". Кияни щиро співчувають родинам загиблих харків'ян", – заявив Віталій Кличко.

Мер Києва також звернувся до міжнародних партнерів, від яких залежить надання необхідного озброєння Україні. Зокрема, й ППО для Харкова.

Україні потрібна зброя, щоб захищатися й щоб відповідати агресору! Досить дискусій щодо того, чи повинна Україна мати змогу зупинити ворога, завдаючи ударів по його території!

– підкреслив Віталій Кличко.

Як відомо, вдень 25 травня російські війська завдали авіаудару по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові. В торговельному центрі в цей час перебувало близько 200 людей. Виникла масштабна пожежа. Вже відомо про 16 загиблих та 45 постраждалих, розбір завалів триває.