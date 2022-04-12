Вже 48-й день Україна протистоїть російській агресії, яка руйнує все українське. Весь світ висловлює свою підтримку Україні.

Це стосується й релігійних лідерів. Так, Міжнародна делегація релігійних лідерів відвідає Україну на знак солідарності з постраждалими.

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Київ відвідає міжнародна делегація релігійних лідерів

Так, очікується, що група прибуде до столиці у вівторок. Делегація планує зустрітися з тими, хто втік зі Сходу України в Чернівці.

До складу увійдуть ченці, мусульманські священнослужителі, буддистські та індуїстські релігійні лідери та колишній архієпископ Кентерберійський Роуен Вільямс.

Є "поважні аргументи" щодо виключення Російської православної церкви зі Світової ради церков через її неспроможність засудити вбивство невинних людей,

– сказав Вільямс.

Зазначається, що Папа Франциск благословив візит. Він додав, що зараз не час мовчати – треба вимагати покласти край цьому.