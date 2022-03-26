Київ у війні: фото, від яких щемить серце
26 березня 2022 , 06:38Читать новость на русском
Джерело:КМДА
З початку війни життя столиці сильно змінилося. Другим домом для багатьох киян стало метро, що слугувало укриттям.
У мережі опублікували щемливі фото київського метро. На світлинах можна побачити побут людей у час війни.
До теми Безлюдний центр, футбол, квіти й кав’ярні: як виглядає Київ під час війни – фоторепортаж
Уже понад місяць підземні станції метро Києва цілодобово працюють у режимі укриття. Удень метро продовжує перевозити пасажирів, але працює в обмеженому режимі.
Тому здебільшого воно пустує. На станціях перебувають ті, хто переховується. Вони готують собі "ліжко" та стараються займатися хобі чи звичними справами: хтось співає, а хтось читає.
Життя київського метро / Фото КМДА
Вас може зацікавити – Тисячі людей вийшли на мітинг за Україну у Варшаві: відео