Київ все ще пребуває в небезпеці, – Пентагон
Джерело:Голос Америки
Попри часткове відведення російських військ, Київ, як і раніше, перебуває в небезпеці і авіаудари продовжуються.
"Відведення" російських військ
Про це заявив високопоставлений представник Пентагону. За його словами, у Міністерстві оборони США не бачать суттєвих змін за останні 24 години, масового відведення російських військ не було.
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Представник Пентагону додав, що часткова передислокація російських військ із Києва вказує на те, що російські воєначальники розуміють, що їхня спроба взяти столицю провалилася.
Ми, як і раніше, спостерігаємо проблеми згуртованості підрозділів, проблеми з командуванням та управлінням та проблеми з грамотним керівництвом,
– зазначили в Пентагоні.
Проблеми російських окупантів
Представник Міноборони США додав, що бойовий дух російських загарбників низький. Крім того, в окупантів є й інші проблеми в управлінні військами.
"Це війська, в яких немає унтерофіцерського корпусу (категорія молодшого командного, начальницького складу) як на Заході, тому в ній немає ефективного командування невеликими підрозділами і ви не побачите навіть будь-якої ініціативи на низовому рівні" – сказав представник Пентагону.
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Раніше Міністерство оборони США вже попереджало, що хоча невелика кількість російських військ відійшла від Києва за останню добу, але Росія все ще може завдати удару по столиці.