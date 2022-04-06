Київ залишається ласою здобиччю для ворога, але ЗСУ контролюють кордони області, – КМДА

Збройні Сили України звільнили Київську область від російський окупаційних військ. Однак сама столиця залишається "ласим шматком" для Росії.

Попри це, українські оборонці контролюють кордони регіону. Про це в ефірі 24 каналу сказав перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

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Ба більше, іноземних представників закликали повертатися у столицю, однак звичайних людей просять зачекати з поверненням.

Наші збройні сили контролюють кордони Київської області,

– наголосив Поворозник.

Він запевнив, що місто справді стало набагато безпечнішим, ніж це було ще тиждень тому, коли у передмісті точилися запеклі бої.

"Однак сказати, що місто абсолютно безпечне, я не маю права. Ракетні обстріли тривають. Час від часу, від 2 до 5 разів на день, лунає повітряна тривога. Куди летять ці ракети та бомбардувальники – досить складно прогнозувати", – зазначив глава КМДА.

Крім цього, як він наголосив, Київ однозначно залишається ласою здобиччю для ворога. Тому ще не час розслаблятися і бути готовим до будь-якого розвитку подій доки не закінчиться війна.

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