Київ залишається ласою здобиччю для ворога, але ЗСУ контролюють кордони області, – КМДА

6 квітня 2022 , 10:47
Читать новость на русском

Збройні Сили України звільнили Київську область від російський окупаційних військ. Однак сама столиця залишається "ласим шматком" для Росії.

Попри це, українські оборонці контролюють кордони регіону. Про це в ефірі 24 каналу сказав перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Увага Кожні 2 – 3 дні окупанти намагаються нас обстріляти, – Козицький про ситуацію на Львівщині

Ба більше, іноземних представників закликали повертатися у столицю, однак звичайних людей просять зачекати з поверненням.

Наші збройні сили контролюють кордони Київської області,
– наголосив Поворозник.

Він запевнив, що місто справді стало набагато безпечнішим, ніж це було ще тиждень тому, коли у передмісті точилися запеклі бої.

"Однак сказати, що місто абсолютно безпечне, я не маю права. Ракетні обстріли тривають. Час від часу, від 2 до 5 разів на день, лунає повітряна тривога. Куди летять ці ракети та бомбардувальники – досить складно прогнозувати", – зазначив глава КМДА.

Крім цього, як він наголосив, Київ однозначно залишається ласою здобиччю для ворога. Тому ще не час розслаблятися і бути готовим до будь-якого розвитку подій доки не закінчиться війна.

ЗСУ контролюють кордони області, але Київ досі ласа здобич для ворога, – заступник Кличка: дивіться відео

 

Автор: Аліна Оліховська