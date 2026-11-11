У Києві повністю вимкнуть вуличне освітлення через дефіцит електроенергії 

У Києві тимчасово вимкнуть зовнішнє освітлення через дефіцит електроенергії, який виник унаслідок російських обстрілів енергетичної інфраструктури. Таке рішення ухвалили, щоб забезпечити пріоритетне електропостачання важливих об'єктів столиці.

Про це повідомляє КП "Київміськсвітло".

Чому в Києві вимикають вуличне освітлення?

Через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок ворожих атак у столиці виник дефіцит електроенергії. Тому керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації КМДА ухвалив рішення про тимчасове повне вимкнення зовнішнього освітлення міста.

У "Київміськсвітлі" пояснили, що підприємство відповідає виключно за зовнішнє освітлення об'єктів благоустрою, які перебувають у комунальній власності громади Києва.

Водночас воно не постачає електроенергію до житлових будинків, об'єктів критичної інфраструктури чи інших установ. Робота підприємства залежить від можливостей електропостачання з боку ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі".

Виняток зроблять лише для шаф зовнішнього освітлення, від яких живляться засоби оповіщення. У таких випадках освітлення вмикатиметься за наявності електроенергії – від моменту її відновлення і до 22:00.

Мешканців і гостей столиці закликають дотримуватися правил безпеки під час пересування містом.

Водіям радять не перевищувати швидкість, збільшувати безпечну дистанцію та бути особливо уважними поблизу пішохідних переходів. Пішоходам рекомендують використовувати світлоповертальні елементи на одязі й рюкзаках, а також підсвічувати дорогу ліхтариками або смартфонами.

Нагадаємо, 11 листопада в частині областей України протягом усієї доби діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Для побутових споживачів обмеження становитимуть від 1,5 до 4 черг, а для промисловості запровадять графіки обмеження потужності.

Причиною вимушених знеструмлень стали наслідки російських атак на українську енергетичну систему. Аварійні бригади цілодобово ремонтують пошкоджене обладнання та високовольтні мережі, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.

Енергетики попереджають, що ситуація в енергосистемі залишається динамічною, тому обсяги обмежень можуть змінюватися протягом доби.