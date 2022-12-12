Київ з самого ранку замело снігом: на дорогах серйозні затори

З самого ранку 12 грудня українську столицю сильно замело снігом. На дорогах міста утворилися серйозні затори.

Спецтехніка продовжує розчищати Київ від снігу. Про це повідомили у міській державній адміністрації.

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Наслідки сильного снігопаду в Києві

У КМДА попередили про затори та проблеми з наземним громадським транспортом. Також наголосили, що дорожники від ночі працюють на вулицях міста. Перед початком снігопаду провели превентивну обробку покриття.

На разі на вулицях Києва працюють 283 одиниці спецтехніки. Відповідні комунальні служби оброблюють дороги, мости і тротуари протиожеледними засобами та продовжують прибирати сніг.

Окрім того, 314 працівників у складі 47 бригад з ручного прибирання очищають вузькі пішохідні доріжки, зупинки громадського транспорту, сходи, острівці безпеки.

Синоптики прогнозують на вівторок, 13 грудня,

Закликаємо водіїв не користуватись власними авто під час снігопадів. Не створюйте затори – у них зупиняється снігоприбиральна техніка і машини екстрених служб,

– наголосили в КМДА.

У Києві розчищають дороги від снігу / Фото КМДА

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Детальніше про затори

У мережі поширюють фото та відео ранкової заметілі та заторів у Києві. Окрім того, зазначають, що у місті фіксують аварії.

Сніжний ранок у столиці / Фото з телеграм-каналу Київ без цензури

На дорогах Києва затори: дивіться відео

Наслідки негоди на Волині та у Львові