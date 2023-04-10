Святошин поплив: весняна погода продовжує "тішити" жителів Києва

Київ 10 квітня охопила негода. У столиці – злива та град. Деякі вулиці позатоплювало.

Українців вже не здивуєш ні зливою, ні снігом у квітні. Тож весняна продовжує "тішити" киян. В мережі оприлюднили відео зливи, передає 24 Канал.

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Затопило, зокрема, Святошинський район. У телеграм-каналах водіїв попередили, що вулиця Стеценка в районі кладовища перекрита гігантською калюжею. Зазначали, що автівки були змушені розвертатись.

Затоплені вулиці: дивіться відео

Чутно грім

Також кияни повідомляли, що у столиці чутно грім. Крім того, місцями з неба падав град.

Варто пригадати, що під час негоди потрібно щільно закривати вікна будинків, а на вулиці триматись подалі від дерев, рекламних щитів та ліній електропередач.

Далі – потепління

До слова, синоптики обіцяють, що завтра, 11 квітня, у Києві не буде дощу. Ба більше, потеплішає до +14 градусів. Проте зарано тішитись не варто. Наступні 2 дні також будуть хмарними до та дощовими.

Опади у столиці можливі й на Великдень, 16 квітня. Температура повітря триматиметься на рівні +10 – +14 градусів.