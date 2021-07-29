Комунальники готуються до підтоплень: на Київ знову насувається гроза
Джерело:КМДА
У КМДА попередили мешканців Києва про небезпеку та різке погіршення погодних умов. Гроза, згідно з прогнозами синоптиків, може початися ввечері 29 липня.
За даними Укргідрометцентру, серйозні опади з потужними поривами вітру можуть початися близько 17 години. Йтиме дощ щонайменше до 21:00.
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Через такий прогноз комунальники вирішили заздалегідь підготуватися до ймовірних підтоплень.
Київ може знову затопити
- У КМДА зазначили, що працівники Київавтодору ще до дощу приженуть на місця можливих підтоплень спецтехніку.
- Втім, як показує практика, навіть засоби, які є у наявності у комунальників, не здатні впоратися з надпотужними дощами. Тому деякі вулиці столиці знову можуть перетворитися на річки з бурхливим потоком води.
- Це ж стосується підземних пішохідних переходів.
Щоб не постраждати від наслідків повеню киянам краще не залишати автівки у низині, а також виконувати рекомендації фахівців: не братися за металеві вхідні двері, зачинити вікна та не намагатися перечекати грозу під великими рекламними щитами та деревами.
Крім того, киянам варто уникати перебування у підземних переходах, які може підтоплювати.
У випадку підтоплень на дорогах мешканців столиці просять звертатися до диспетчерів Київавтодору за телефоном: 284-74-19.
При травмуванні людей треба викликати екстрені служби.