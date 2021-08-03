Україна зробить усе можливе, – Кулеба про розслідування у справі білоруса Віталія Шишова
Джерело:твітер Дмитра Кулеби
Віталія Шишова знайшли повішеним у київському парку 3 серпня. Очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Київ зробить все можливе для розслідування у справі білоруса.
Також українське МЗС висловило співчуття штабу Світлани Тихановської. Вона заявила, що перебуває в контакті з МЗС України.
До теми Загадкова загибель білоруського активіста Віталія Шишова: все що відомо
Україна зробить все можливе, – Дмитро Кулеба
Очільник МЗС заявив, що шокований трагічною звісткою про смерть білоруського активіста Віталія Шишова та висловлює співчуття його рідним і близьким.
Україна зробить все можливе для розслідування цієї справи: важливо виявити всю правду про його трагічну смерть,
– заявив Кулеба.
Штаб Світлани Тихановської перебуває у контакті з українським МЗС.
МЗС України висловило співчуття офісу і Тихановської у зв'язку зі смертю Віталія Шишова. Запевнили, що слідчі органи України проведуть максимальне всебічне розслідування,
– повідомили у штабі.
Смерть Віталія Шишова: коротко
- Керівник "Білоруського дому" Віталій Шишов зник під час ранкової пробіжки у Києві 2 серпня. Його шукали протягом дня.
- Знайшли повішеним 3 серпня у київському парку. Друзі розповіли, що у Києві за ним стежили.
- Поліція під час брифінгу повідомила, що на тілі померлого знайшли садну.
- Основні версії поліції – самогубство або навмисне вбивство, замасковане під самогубство.
- Дівчина Шишова не вірить, що це було самогубство.
- Володимир Зеленський заявив, що тримає справу на контролі. Офіс Президента стежить за ходом розслідування.