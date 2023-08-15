"Київгуму" намагаються відтіснити від прямих контрактів з Міноборони, – гендиректор компанії

Постачальник аптечок першої медичної допомоги для ЗСУ, компанія "Київгума", потрапила під рейдерську атаку. Прецендент збігся у часі з намаганнями маловідомих фірм-посередників налагодити поставки китайських наборів медвиробів сумнівної якості.

Про це повідомив гендиректор та співвласник компанії Андрій Острогруд. За його словами, тиск силовиків за надуманими кримінальними справами влаштували ділки, які бажають відтіснити українського виробника від прямих контрактів з Міноборони.

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Що відомо про рейдерську атаку

Слідчий в розмові адвокатам просто зізнався, що він лише секретар в цій справі, вона йде "згори", і на контролі чи то в ГПУ, чи то в ОПУ. Тобто, як ми розуміємо, прийшло завдання щодо нас і з’явилася справа. А те що немає ні порушень, ні конкретних звинувачень, нікого це не хвилює,

– відзначив Андрій Острогруд.

Також підприємець повідомив, що початок досудового розслідування проти "Київгуми" збігся у часі з намаганнями маловідомих фірм-посередників налагодити поставки для ЗСУ китайських аптечок сумнівної якості.

В Україну завезли багато китайського непотребу і частина цього товару якимось дивним чином була поставлена за кошти чи то бюджету, чи то донорів. Аптечка, комплектуючі (турнікети та інше), виявились неякісними. То ж військові, волонтери та просто громадяни зчинили такий галас. Саме з цим мали б розбиратись правоохоронці. Але на жаль вони вже "в темі", атакують нас, як єдиного вітчизняного виробника, який їм заважає,

– вважає гендиректор "Київгуми".

Нагадаємо, що компанія "Київгума" є постачальником аптечок першої медичної допомоги для Міністерства оборони України з 2016 року.

В рамках допомоги уряду Німеччини "Київгума" за контрактом з європейським партнером постачає аптечки першої медичної допомоги для потреб ЗСУ.