Вперше за час повномасштабної війни: "КиївПрайд" проведе Марш Рівності у столиці

Вперше від початку повномасштабної війни "КиївПрайд" організує Марш Рівності та проведе благодійний фестиваль. Усі заходи заплановані на червень 2024 року.

Як заявляють організатори, Марш Рівності відповідатиме усім безпековим вимогам. Окрім того, попередньо заходи погодять з владою.

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У Києві відбудеться Марш Рівності

1 червня в усьому світі стартує прайд-місяць на підтримку прав ЛГБТК+ спільноти. Під час повномасштабної війни в Україні не проходили Марші Рівності. Востаннє "КиївПрайд" організовував заходи на підтримку ЛГБТК+ спільноти у червні 2021 року, тоді 16 червня 2021 року проходив і Марш Рівності.

Цього року "КиївПрайд" відновлює проведення Маршів і фестивалів. Усі заходи відповідатимуть безпековим умовам, адже заплановані заходи пройдуть в столичному метро.

Так, 9 червня 2024 року відбудеться Благодійний освітній фестиваль "КиївПрайд" в арт-центрі Closer. Як розповіли організатори, на фестивалі можна буде послухати лекції, дискусії, відвідати креативні майстерні, ярмарку українських брендів, психологічні консультації, майстер-класи та насолодитися музичною програмою.

В умовах повномасштабної війни вхід на фестиваль буде платним – благодійний внесок на потреби ЗСУ. Так, організатори збирають 4 мільйона гривень для захисників та захисниць. Окрім того, на фестивалі визначать переможців нагороди для союзниць і союзників ЛГБТК+ спільноти KyivPride Awards. Зокрема, є 4 номінації:

"Політика": народна депутатка Інна Совсун, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, омбудсман Дмитро Лубінець;

"Бізнес": ПриватБанк, Uklon, Укрпошта, Comfy, Київстар, Vodafone, ЛУН, ЦУМ, видавництво "Видавництво";

"Медіа": Wonderzine, "Гендер в деталях", "Детектор медіа", The Village, Громадське;

"Публічна особа": співак і ведучий Володимир Дантес, креативна продюсерка Марія Тучка (Туча), підприємець і ведучий Влад Болсон, журналістка та ведуча Саша Гонтар.

16 червня 2024 року у Києві відбудеться Марш Рівності в столичному метро. Втім, з безпекових міркувань, участь у ньому можуть взяти не більше 500 осіб – це будуть активісти, представники ЛГБТК+ спільноти й правозахисних організацій, волонтери.

В Україні прайд – це майданчик для боротьби за права людини, а в умовах великої війни – це можливість надати Україні видимості у світі та залучити додаткову допомогу для тих, хто боронить нашу незалежність,

– заявили організатори "КиївПрайду 2024".

800 тисяч гривень – до благодійного фонду "Shields Ukraine" на РЕБи для спецпідрозділу НГУ "Омега".

800 тисяч гривень – до благодійного фонду "OrcBusters" на 55 FPV-дронів для 54-ї ОМБр.

800 тисяч гривень – до благодійного фонду "Волонтерська" на комплектуючі для дронів для БпАК "Ахіллес" 92-ї ОШБр та Mavic 3T для ССО на кордоні Сумщини.

800 тисяч гривень – до об'єднання ЛГБТК+ військових на розвідувальний безпілотний комплекс "Ares" та 15 FPV-дронів для військових з різних підрозділів.

800 тисяч гривень – до фонду "Птахи" Тати Кеплер на медичні потреби поранених військових.

. Організатори "КиївПрайду" повідомили, що планують зібрати 4 мільйони гривень на потреби ЗСУ. Усі кошти передадуть до перевірених фондів й організацій: