Росія тероризує Київщину від самого ранку: пошкоджено 11 цивільних об'єктів у кількох районах

Від ранку 25 вересня російські війська атакують Київську область, пошкодивши понад десяток цивільних об'єктів. Серед людей ніхто не постраждав, а на місцях влучань триває ліквідація наслідків.

Як повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, ворожі безпілотники завдали ударів по трьох районах області. Найбільше руйнувань зафіксували у приватному секторі та на промислових майданчиках.

Які наслідки?

У Фастівському районі внаслідок влучань уражено п'ять приватних будинків і три автомобілі, тоді як у Бучанському зафіксували пошкодження приватного домоволодіння. Водночас у Броварському районі під удар потрапили складські приміщення та ще один житловий будинок.

Пожежники ліквідовують пожежу на складах, що спалахнула після атаки.

Усі 11 пошкоджених споруд є виключно цивільною інфраструктурою, підкреслив Ткаченко.

Служби працюють на місцях, допомагають людям і продовжують фіксувати наслідки атаки,

– додав очільник Київської ОВА.

Нагадаємо, ворог цього дня також тероризує Київ. Внаслідок влучання БпЛА у багатоповерхівку в Печерському районі загинув, зокрема, 14-річний хлопець.

Також вдень через російську атаку у столиці було пошкоджено дата-центр DataGroup. Його працівники не постраждали, а от проблеми вже відчули у Луцьку: там тимчасово не працюють електронні інформаційні табло на зупинках громадського транспорту.