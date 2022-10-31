Масована ракетна атака по Україні: де пролунали вибухи та яка ситуація в регіонах

Уранці 31 жовтня під час повітряної тривоги у Київській, Вінницькій та Полтавській областях було чути вибухи. Це результат роботи сил ППО. Водночас окупанти атакують Харківщину та Запоріжжя.

Під ворожою атакою опинилася низка регіонів України. Однак повітряна тривога станом на 8:50 триває по всій країні.

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Ситуація в регіонах

Київщина

Голова ОВА Олексій Кулеба повідомив про роботу ППО на території області та закликав місцевих мешканців перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги. Водночас за даними Суспільного, близько 8:05 пролунали вибухи і в Києві. Ймовірно там також спрацювала ППО.

Моніторингові групи повідомляють про можливе влучання на території області. Однак офіційної інформації немає.

Також є повідомлення про повторну роботу ППО в Київській області близько 8:15. Водночас у Києві повідомляють про перебої зі світлом.

Мер Києва Віталій Кличко підтвердив перебої зі світлом і також зазначив, що у столиці є проблеми і з водопостачанням після ворожих обстрілів.

Вінниччина

На Вінниччині також пролунали вибухи. Голова ОВА Сергій Борзов повідомив, що в області спрацювала ППО і також закликав громадян перебувати в укриттях.

Пізніше керівник ОВА повідомив, що збита російська ракета, на жаль, впала на цивільні об'єкти. Є руйнування, однак жертв чи постраждалих немає. На місці працюють рятувальники.

Полтавщина

Крім того, вибухи також чули і мешканці Полтавської області. Голова ОВА Дмитро Лунін також повідомив про успішну роботу сил протиповітряної оборони.

Харківщина

Голова ОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни завдають ракетних ударів по Харківщині. Зокрема загарбники атакували й обласний центр. Мер Харкова Ігор Терехов підтвердив 2 прильоти по місту станом на 8:18. Окупанти вдарили в об'єкт інфраструктури.

Згодом очільник ОВА повідомив, що росіяни атакували Харківський та Чугуївський райони області. Ймовірно, ворог застосував ракети С-300, випущені з Бєлгородської області.

Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури. Тому можливі перебої зі світлом. Постраждалих на цю хвилину немає, всі служби працюють на місцях влучань. Інформація уточнюється,

– повідомив очільник ОВА.

Черкащина

Російські загарбники завдали ракетного удару по одному з об'єктів інфраструктури на території Черкаської області. Голова ОВА Ігор Табунець повідомив, що частина області залишилася без електропостачання після ворожої атаки.

На місці атаки працюють аварійні служби.

Запоріжжя

Серія вибухів пролунала і в Запоріжжі. Секретар міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що ворог атакував критичну інфраструктуру. Через це частина міста знеструмлена.

Інформацію щодо масштабів руйнувань та постраждалих уточнюють.

Росія – терористична країна, яка завдає ударів по житлових будинках, школах, садках, лікарнях, енергооб'єктах й інших цивільних об'єктах. Передбачити, куди ворог атакуватиме наступного разу – неможливо. Так само неможливо передбачити, куди можуть впасти уламки ворожих цілей після успішної роботи ППО. Тому дотримуйтеся правил безпеки та реагуйте на всі сигнали повітряної тривоги.

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