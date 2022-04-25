На Київщині на 50% зменшили кількість блокпостів

Військова адміністрація Києва прийняла рішення в половину зменшити кількість блокпостів в області. Все задля пропускної здатності доріг Київщини.

Жителі Київської області помітили, що кількість блокпостів там зменшилась. Причину цього пояснив голова Київської ОВА Олександр Павлюк в прямому ефірі національного телемарафону.

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Ми зменшили кількість блокпостів на Київщині на 50%. Робота з оптимізацією йде. Ми їх не знищуємо, а збільшуємо пропускну здатність доріг,

– пояснив Павлюк.

За словами очільника Київської ОВА, всі споруди блокпостів перемістили на узбіччя доріг, аби вони не перешкоджали пересуванню транспорту. Він зауважив, що в будь-який момент військові зможуть відновити споруди блокпостів та роботу на них.

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