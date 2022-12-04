На Київщині 9-річний хлопчик отруївся газом

4 грудня 2022, 14:59
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Джерело:

Андрій Нєбитов

На Київщині 9-річний хлопчик отруївся чадним газом. Інцидент трапився через збій у роботі котла.

Сумну інформацію 4 грудня повідомив очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов. У пресслужбі поліції уточнили, що інцидент трапився у Фастові. 

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У якому стані отруєна дитина

За даними поліції, орієнтовно о 10 годині 4 грудня до них звернулись медики, які повідомили про отруєння неповнолітнього. Правоохоронці встановили, що разом з внуком в оселі була 62-річна бабуся.

9-річний хлопчик отруївся газом. Сьогодні (4 грудня – 24 канал) вранці в будинку, де дитина перебувала із своєю бабусею, стався збій в роботі газового котла,
– повідомив Нєбитов. 

За його словами, дитину відразу доправили у місцеву лікарню. Вже відомо, що:

  • лікарі встановили – хлопчик отруївся чадним газом;
  • наразі життю та здоров'ю дитини нічого не загрожує.


Отруєна дитина перебуває в лікарні / Фото з телеграму Андрія Нєбитова

"Вкотре прошу усіх перевіряти справність роботи газових приладів, систем опалення та вентиляції", – закликав Нєбитов. 

Отруєння чадним газом: що варто знати

  • Першими симптомами отруєння чадним газом є головний біль, нудота, ускладнене дихання, першіння у горлі. Згодом можлива навіть втрата свідомості. 
  • Якщо ступінь отруєння важкий, то людина може впасти в кому. Можливі судоми та паралічі.
  • Щоб надати першу допомогу варто винести постраждалого на свіже повітря та викликати медиків. А ще – звільнити від тісного одягу. 
  • Окрім того, люди можуть вчадіти навіть в автомобілі. Як уникнути отруєння читайте за посиланням
Автор: Діана Квасневська