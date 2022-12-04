На Київщині 9-річний хлопчик отруївся газом

На Київщині 9-річний хлопчик отруївся чадним газом. Інцидент трапився через збій у роботі котла.

Сумну інформацію 4 грудня повідомив очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов. У пресслужбі поліції уточнили, що інцидент трапився у Фастові.

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У якому стані отруєна дитина

За даними поліції, орієнтовно о 10 годині 4 грудня до них звернулись медики, які повідомили про отруєння неповнолітнього. Правоохоронці встановили, що разом з внуком в оселі була 62-річна бабуся.

9-річний хлопчик отруївся газом. Сьогодні (4 грудня – 24 канал) вранці в будинку, де дитина перебувала із своєю бабусею, стався збій в роботі газового котла,

– повідомив Нєбитов.

За його словами, дитину відразу доправили у місцеву лікарню. Вже відомо, що:

лікарі встановили – хлопчик отруївся чадним газом;

наразі життю та здоров'ю дитини нічого не загрожує.



Отруєна дитина перебуває в лікарні / Фото з телеграму Андрія Нєбитова

"Вкотре прошу усіх перевіряти справність роботи газових приладів, систем опалення та вентиляції", – закликав Нєбитов.

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