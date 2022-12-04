На Київщині 9-річний хлопчик отруївся газом
Джерело:Андрій Нєбитов
На Київщині 9-річний хлопчик отруївся чадним газом. Інцидент трапився через збій у роботі котла.
Сумну інформацію 4 грудня повідомив очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов. У пресслужбі поліції уточнили, що інцидент трапився у Фастові.
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У якому стані отруєна дитина
За даними поліції, орієнтовно о 10 годині 4 грудня до них звернулись медики, які повідомили про отруєння неповнолітнього. Правоохоронці встановили, що разом з внуком в оселі була 62-річна бабуся.
9-річний хлопчик отруївся газом. Сьогодні (4 грудня – 24 канал) вранці в будинку, де дитина перебувала із своєю бабусею, стався збій в роботі газового котла,
– повідомив Нєбитов.
За його словами, дитину відразу доправили у місцеву лікарню. Вже відомо, що:
- лікарі встановили – хлопчик отруївся чадним газом;
- наразі життю та здоров'ю дитини нічого не загрожує.
Отруєна дитина перебуває в лікарні / Фото з телеграму Андрія Нєбитова
"Вкотре прошу усіх перевіряти справність роботи газових приладів, систем опалення та вентиляції", – закликав Нєбитов.
Отруєння чадним газом: що варто знати
- Першими симптомами отруєння чадним газом є головний біль, нудота, ускладнене дихання, першіння у горлі. Згодом можлива навіть втрата свідомості.
- Якщо ступінь отруєння важкий, то людина може впасти в кому. Можливі судоми та паралічі.
- Щоб надати першу допомогу варто винести постраждалого на свіже повітря та викликати медиків. А ще – звільнити від тісного одягу.
- Окрім того, люди можуть вчадіти навіть в автомобілі. Як уникнути отруєння читайте за посиланням.