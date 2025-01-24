На Київщині та біля Києва працює ППО по ударних БпЛА

Повітряна тривога у Києві та багатьох областях. Триває загроза застосування ударних дронів ворогом.

Про роботу БпЛА в Київській області повідомили в ОВА. 24 Канал пише, що відомо на цей момент про повітряну атаку.

Хронологія ночі Росіяни знову запустили "Шахеди": у Києві та низці областей – повітряна тривога

Що відомо про вибухи в Київській області 24 січня вночі

Росія мало не щодня атакує Київську область ударними БпЛА. Уночі 24 січня в області знову лунали вибухи. Повітряну тривогу в області оголосили в 01:26, через пів години – у Києві.

Київська військова обласна адміністрація проінформувала громадян, що в регіоні фіксують ударні дрони ворога, тож сили Протиповітряної оборони працюють, відбиваючи атаку.

За інформацією моніторингових каналів, дрони підлітали й до самого Києва, тож роботу ППО чули й кияни.

Влада, як завше, закликає не фотографувати та не знімати роботу українських захисників. І у жодному разі не нехтувати безпекою та перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Є також повідомлення від Повітряних сил:

Триває бойова робота на Київщині. Група БпЛА в районі столиці.