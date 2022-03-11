На Київщині та Черкащині оголосили повітряну тривогу

Сирени лунають на Київщині та Черкащині. Місцеві жителі мають негайно піти в укриття.

Повітряну тривогу в областях оголосили близько 09:15. Про це заявили в місцевих ОВА, повідомляє 24 канал.

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Київська область – повітряна тривога. Усім негайно в укриття!

Уся Черкаська область. Повітряна тривога (11.03/9:15),

– мовиться в повідомленнях.

Як тільки ви почуєте сирени, слід негайно вимкнути газ і світло та піти в найближче укриття. Якщо маєте можливість допомогти сховатися людям з інвалідністю чи похилого віку – зробіть це.

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