На Київщині та Черкащині оголосили повітряну тривогу
11 березня 2022 , 09:24Читать новость на русском
Сирени лунають на Київщині та Черкащині. Місцеві жителі мають негайно піти в укриття.
Повітряну тривогу в областях оголосили близько 09:15. Про це заявили в місцевих ОВА, повідомляє 24 канал.
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Київська область – повітряна тривога. Усім негайно в укриття!
Уся Черкаська область. Повітряна тривога (11.03/9:15),
– мовиться в повідомленнях.
Як тільки ви почуєте сирени, слід негайно вимкнути газ і світло та піти в найближче укриття. Якщо маєте можливість допомогти сховатися людям з інвалідністю чи похилого віку – зробіть це.
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