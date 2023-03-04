На Київщині чоловік розмахував зброєю та погрожував поліцейським: відео з бодікамер

Незвичайна ситуація відбулася на Київщині, у Бориспільському районі, куди правоохоронці приїхали на виклик. Їх "тепло" зустрів сам заявник, що зафіксували бодікамери.

П'яний чоловік вийшов до правоохоронців з пістолетом у руках. Однак стражі порядку не розгубилися та з автоматом переконали заявника у його хибних намірах.

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Минулося без постраждалих

Завдяки виваженим діям лейтенанта поліції Володимира Романенка і старшого сержанта Юрія Шабатіна, інцидент завершився без постраждалих та жертв. За це їм подякував начальник Головного управління Нацполіції Київщини Андрій Нєбитов.

Так, затримавши правопорушника поліцейські з'ясували, що той витягнув зброю, бо "був під мухою". І замість експресивних висловлювань у такій надзвичайній ситуації правоохоронець м'яко, ледь як не бешкетній дитині дорікнув: "Іванович, ну не можна так".

Ніколи не можна передбачити, що чекає патрульних на виклику. На цих кадрах заявник з Бориспільщини вирішив погрожувати поліцейським зброєю. У багатьох країнах світу правоохоронці 100% відкрили б вогонь на ураження, а тут – поліцейське піклування, людяність і м’яка профілактична бесіда,

– написав Андрій Нєбитов.

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Наслідки п'яної витівки

Також на кадрах відео видно, як п'яний чоловік відмовляється від будь-яких претензій до правоохоронців. Однак, як зазначив голова Нацполіції, натомість до затриманого є претензії у слідчого.

Тож в майбутньому на нього чекають наслідки необдуманих вчинків. А поки заявник тверезіє в ізоляторі.

"Тепер нападник тверезіє і думає над своїм вчинком в ізоляторі тимчасового тримання, а вже далі його долю вирішить суд", – підкреслив Андрій Нєбитов.