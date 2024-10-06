На Київщині чути вибухи: в області працює ППО

У ніч проти 6 жовтня росіяни атакують Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Ударні БпЛА, на жаль, дісталися й Київської області.

У регіоні працює протиповітряна оборона. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

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У Київській області працює ППО

Тривога на території Київської області триває ще з учора, 5 жовтня, тоді її оголосили о 21:43 через рух дронів-камікадзе типу "Шахед". Наразі атака ударними БпЛА триває, внаслідок чого у регіоні працюють сили ППО.

Повітряна тривога триває. Просимо всіх залишатися в укриттях. В області працює ППО,

– йдеться у повідомленні Київської ОВА.

Незадовго до цього моніторингові канали повідомляли про рух щонайменше двох дронів-камікадзе у напрямку Київщини з Чернігівської області.

"У жодному разі не робіть фото- та відеофіксацію роботи наших Сил оборони, збиття повітряних цілей та їхнього падіння. Зберігайте спокій", – нагадують в обласній військовій адміністрації.

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