В Києві та області чути вибухи: по ворожих БпЛА працює ППО

Уночі 13 травня Росія запустила дрони по північних регіонах, зокрема по Києву та Київській області. Там по ворожих дронах відпрацьовує ППО.

Роботу ППО фіксують моніторингові групи, повідомляє 24 Канал. У північних і центральних областях зберігається загроза атаки, також тривоги лунають на Заході.

Зверніть увагу У Києві та більшості областей – тривога: ворог атакує безпілотниками

Станом на 3:35 повітряна тривога в Києві та області, а ще в низці регіонів триває. Якщо у вашій області оголошено тривогу – пройдіть в укриття і перебувайте там допоки повторна сирена не сповістить про відбій.

Загроза атаки ворожих БпЛА. Сили ППО працюють по цілях Перебувайте в укриттях та інших безпечних місцях до закінчення тривоги. Бережіть себе та близьких,

– наголосили в Київській ОВА.

Також важливо не фіксувати на фото чи відео роботу ППО, не повідомляти місця атак та прильотів, адже все це може допомогти ворогу.

Ворог атакував Миколаїв

Уночі під час повітряної тривоги Росія атакувала Миколаїв, унаслідок чого пошкоджене цивільне підприємство. Крім того, у трьох квартирах п'ятиповерхівки спалахнула пожежа, а у всьому будинку вибиті вікна. Також пошкоджень зазнав навчальний заклад поруч.

Унаслідок цього постраждали 3 людей – й госпіталізували, а 2 надали допомогу на місці.