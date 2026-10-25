На Київщині чути вибухи: у регіоні працює ППО

Вранці 25 жовтня Росія атакує Україні ударними дронами. Ворожі цілі летіли на Київщині.

Про це повідомили у Київській ОВА.

Які наслідки?

Повітряну тривогу у різних районах Київської області почали оголошувати після 6 ранку. У регіоні була загроза дронової атаки.

О 08:57 Повітряні Сили ЗСУ повідомили про рух кількох реактивних безпілотників в області. Ворожі цілі летіли у напрямку Києва, а саме на Биківню та Лісовий масив.

Вже близько 09:13 в області було чути вибухи.

Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО,

– уточнили в ОВА.

Згодом у КМВА проінформували про наслідки атаки – уламки впали на відкритій території у Дніпровському районі столиці.

Наслідки попередніх атак

Російські війська вже атакували Київську область до цього. За даними КОВА, за останню добу у Броварському районі внаслідок обстрілів було пошкоджено два приватні будинки, господарські споруди, автівку і склад. У Вишгородському – постраждав об'єкт інфраструктури.

Обійшлось без травмованих.