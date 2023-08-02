Трагедія трапилася у Білоцерківському районі. Мама відволіклася на кілька хвилин, а дитина в той час зробила кілька ковтків з пляшки з розчинником.

Зверніть увагу Біля Трускавця дівчинка вистрелила з пневматичної рушниці у голову 10-річному хлопчику

Дитина померла в реанімації

Керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов повідомив, що дитина знайшла пляшку із залишками розчинника і випила його. Хлопчику стало зле і його вже у важкому стані шпиталізували до лікарні у Білій Церкві.

Медики доклали всіх зусиль для порятунку хлопчика, але, на жаль, він помер у реанімації.



Розчинник для фарби, яким отруїлося немовля / Фото Андрія Нєбитова

Очільник столичної поліції вкотре закликав батьків не залишати маленьких дітей без нагляду.

У Росії знущаються з українських дітей

У російській Анапі затримали чоловіка, який зґвалтував п'ятьох дівчаток. Жертвами педофіла стали четверо дітей, яких Росія депортувала з України.

Як повідомляють ЗМІ країни-терориста, педофіл родом із Воронезької області. Він поглумився з дівчат у таборі "Щасливе дитинство".

Ґвалтівник зайшов у кімнату відпочинку і вчинив дії сексуального характеру щодо п'яти школярок 10 – 12 років.

Повідомляється, що чотири дівчинки з тимчасово окупованої Донецької області, одна – з Московської області. Як збоченець потрапив до дитячого табору, з'ясовується.

Відомо, що злочинець вже має судимість.