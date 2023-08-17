Станіслава Лесіївна: на Київщині дівчина змінила по батькові на по матері

На Київщина 16-річна Станіслава змінила по батькові на "жіноче". Вона вирішила віддати шану своїй матері — тепер дівчина Лесіївна.

Рішення Станіслави змінити по батькові підтримав її тато – мати ж спочатку виступала проти. Мати дівчинки переконана, що на вибір вплинуло виховання.

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Дівчинка використала ім'я матері

Щойно Станіславі виповнилося 16 років, вона вирішила взяти "жіноче" по батькові. Дівчина стала Литвиненко Станіславою Лесіївною. Прізвище вона залишила татове, проте по батькові вона змінила.

Серед причин такого рішення мати дівчини називає виховання та глибоку повагу до матері. Вона переконана, що стала для Станіслави прикладом щасливої та сильної жінки. Матір часто обговорювала з донькою теми фемінізму. Наприклад, матір Станіслави обурювало, що в Біблії жінки є товаром – особливо це стосується родослівної. Жінки народжують дитину, проте вона отримує ПІБ, дані їй саме чоловіком.

Чому в результаті так часто дитина носить ім‘я яке їй дав батько, його прізвище та по батькові? То виходить, що жінка досі є "жертовною",

– пише матір Станіслави.

Матір вважає свідомим вибір своєї доньки. Також вона рада, що поряд з нею знаходиться сильний та розумний партнер, який повністю її підтримує. Жінка спочатку була проти рішення доньки, проте саме її чоловік підтримав Станіславу.

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