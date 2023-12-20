На Київщині та в інших областях оголшували тривогу: що відомо про загрозу

У низці областей оголошували повітряну тривогу. Жителів закликали перебувати в укриттях.

Близько 15:38 майже половина Україна "почервоніла". Повітряні сили ЗСУ спочатку попереджали про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння зі Сходу.

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Що відомо про масштабну повітряну тривогу 20 грудня

На Херсонщині знову оголосили відбій повітряної тривоги.На Кіровоградщині оголосили відбій. ПС ЗСУ повідомили про відбій загрози застосування ворогом балістики зі Сходу.Також відбій повітряної тривоги оголосили у Харківській, Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях.На Полтавщині оголосили відбій.На Херсонщині знову повітряна тривога.На Херсонщині оголосили відбій повітряної тривоги.На Київщині та Сумщині теж оголосили відбій.У Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Чернігівській областях та у Києві оголосили відбій.Повітряні сили ЗСУ попередили жителів про рух ракети у на Кривий Ріг.Моніторингові канали повідомили, що МіГ-31 запустив КАБ у напрямку Бериславського району (не "Кинджал").На Миколаївщині оголосили відбій.За попередньою та неофіційною інформацією від моніторингових каналів, масштабну тривогу могли оголосити через російський МіГ-31.У Сумській, Житомирській та Вінницькій області також оголосили повітряну тривогу. Моніторингові канали повідомили про рух ракети на Миколаївщині.Київська, Дніпропетровська та Черкаська області теж стали "червоними". ПС ЗСУ попередили про загрозу застосування балістики зі сходу.Також було оголошено тривогу на Полтавщині.ПС ЗСУ оголосили тривогу на Кіровоградщині.Миколаївщина теж "почервоніла".Повітряну тривогу оголосили на Херсонщині.На Харківщині теж оголосили тривогу.Повітряну тривогу оголосили у Запорізькій області.