На Київщині та в інших областях оголшували тривогу: що відомо про загрозу

Близько 15:38 майже половина Україна "почервоніла". Повітряні сили ЗСУ спочатку попереджали про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння зі Сходу.
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Що відомо про масштабну повітряну тривогу 20 грудня16:30
На Херсонщині знову оголосили відбій повітряної тривоги.16:16
На Кіровоградщині оголосили відбій. ПС ЗСУ повідомили про відбій загрози застосування ворогом балістики зі Сходу.16:15
Також відбій повітряної тривоги оголосили у Харківській, Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях.16:13
На Полтавщині оголосили відбій.16:12
На Херсонщині знову повітряна тривога.16:09
На Херсонщині оголосили відбій повітряної тривоги.16:02
На Київщині та Сумщині теж оголосили відбій.16:00
У Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Чернігівській областях та у Києві оголосили відбій.15:52
Повітряні сили ЗСУ попередили жителів про рух ракети у на Кривий Ріг.15:51
Моніторингові канали повідомили, що МіГ-31 запустив КАБ у напрямку Бериславського району (не "Кинджал").15:49
На Миколаївщині оголосили відбій.15:41
За попередньою та неофіційною інформацією від моніторингових каналів, масштабну тривогу могли оголосити через російський МіГ-31.15:39
У Сумській, Житомирській та Вінницькій області також оголосили повітряну тривогу. Моніторингові канали повідомили про рух ракети на Миколаївщині.15:36
Київська, Дніпропетровська та Черкаська області теж стали "червоними". ПС ЗСУ попередили про загрозу застосування балістики зі сходу.15:34
Також було оголошено тривогу на Полтавщині.15:32
ПС ЗСУ оголосили тривогу на Кіровоградщині.15:21
Миколаївщина теж "почервоніла".15:17
Повітряну тривогу оголосили на Херсонщині.14:37
На Харківщині теж оголосили тривогу.14:21
Повітряну тривогу оголосили у Запорізькій області.