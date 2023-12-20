На Київщині та в інших областях оголшували тривогу: що відомо про загрозу

20 грудня 2023, 15:40
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У низці областей оголошували повітряну тривогу. Жителів закликали перебувати в укриттях.

Близько 15:38 майже половина Україна "почервоніла". Повітряні сили ЗСУ спочатку попереджали про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння зі Сходу.

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Що відомо про масштабну повітряну тривогу 20 грудня

16:30 На Херсонщині знову оголосили відбій повітряної тривоги.16:16 На Кіровоградщині оголосили відбій. ПС ЗСУ повідомили про відбій загрози застосування ворогом балістики зі Сходу.16:15 Також відбій повітряної тривоги оголосили у Харківській, Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях.16:13 На Полтавщині оголосили відбій.16:12 На Херсонщині знову повітряна тривога.16:09 На Херсонщині оголосили відбій повітряної тривоги.16:02 На Київщині та Сумщині теж оголосили відбій.16:00 У Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Чернігівській областях та у Києві оголосили відбій.15:52 Повітряні сили ЗСУ попередили жителів про рух ракети у на Кривий Ріг.15:51 Моніторингові канали повідомили, що МіГ-31 запустив КАБ у напрямку Бериславського району (не "Кинджал").15:49 На Миколаївщині оголосили відбій.15:41 За попередньою та неофіційною інформацією від моніторингових каналів, масштабну тривогу могли оголосити через російський МіГ-31.15:39 У Сумській, Житомирській та Вінницькій області також оголосили повітряну тривогу. Моніторингові канали повідомили про рух ракети на Миколаївщині.15:36 Київська, Дніпропетровська та Черкаська області теж стали "червоними". ПС ЗСУ попередили про загрозу застосування балістики зі сходу.15:34 Також було оголошено тривогу на Полтавщині.15:32 ПС ЗСУ оголосили тривогу на Кіровоградщині.15:21 Миколаївщина теж "почервоніла".15:17 Повітряну тривогу оголосили на Херсонщині.14:37 На Харківщині теж оголосили тривогу.14:21 Повітряну тривогу оголосили у Запорізькій області.
 
Автор: Петро Залива