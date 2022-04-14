На Київщині місцевий житель ліквідував з власної зброї 12 окупантів і "зніс" екіпаж на броні

У Київській області місцевий житель самостійно ліквідував 12 російських окупантів. Йому вдалося знищити й екіпаж ворожої БТР, який проривався у Київ.

"Вовк" провів декілька вилазок у тилу ворога

Про звитяги місцевого жителя з позивним "Вовк" розповіли в українській розвідці. Повідомляється, що чоловік перебував в одному з найгарячіших міст Київщини.

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У розвідці повідомили, що "Вовк" надавав точну інформацію щодо дислокації ворога на окупованій території.

Також йому вдалося ліквідувати 12 російських окупантів, які патрулювали поблизу одного з храмів УПЦ МП. Для цього житель Київщини використав власну спортивну та мисливську зброю.

Маючи власну спортивну та мисливську зброю, провів декілька вилазок у тилу ворога. Як результат – ліквідовано 12 військовослужбовців противника, які були залучені до бойового патрулювання та охорони поблизу місцевого храму УПЦ МП, що використовувався як опорний пункт та склад медикаментів і пального,

– заявили розвідники.

Чоловік вразив окупантів, які проривалися у Київ

У розвідці розповіли, що чоловік також знищив особовий склад росіян під час однієї зі спроб прориву десанту на БТР в напрямку Києва.

Повідомляється, що він вів вогонь з дистанції близько 100 метрів на завчасно обраній позиції.

Точна кількість ліквідованих російських окупантів не відома. Втім, всі хто був на борті БТР, знищені.

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