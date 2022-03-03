На Київщині перебувають російські зенітки: армія просить терміново повідомляти про їхню локацію

За даними Збройних сил України, поблизу Києва перебувають російські зенітно-ракетні комплекси С-300. Мешканців просять оперативно повідомляти про їхнє місцезнаходження.

Російські зенітки дислокуються в районі населених пунктів Демидів, Ірпінь, Макарів та Буча. Та нашим військовим потрібна точна інформація про їхнє місцезнаходження.

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Помітивши зенітно-ракетні комплекси С-300, негайно повідомте про це армію. Так ЗСУ зможуть зіграти на випередження та розбити техніку окупантів.

Дані про ворожі зенітки надсилайте у бот:

Якщо через ваш населений пункт рухається колона ворожої бронетехніки, то краще її пропустити. Про неї подбають військові, головне – повідомити їх. Вашою ж ціллю може бути тилова колона, яка слідуватиме наступною.

По-перше, вона не броньована й погано охороняється, по-друге – саме вона перевозить паливо, боєкомплекти та їжу, а без цього окупанти довго не протягнуть. Зупиняйте тилову колону окупантів всіма доступними способами: у хід можуть іти коктейлі Молотова, перешкоди на дорогах, мисливська зброя тощо.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!